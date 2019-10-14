Сбербанк стал участником дискуссионной секции на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019

На форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 состоялась панельная дискуссия «ИИ под капотом финтеха: чего ожидать?» с участием старшего управляющего директора Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максима Еременко.

В ходе дискуссии обсудили рентабельность ИИ и больших данных, возможность освобождения от цифрового рабства и анонимные данные, которые могут использоваться в качестве важной аналитики представителями бизнеса и государства.

Максим Еременко, старший управляющий директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка:

«Если говорить о больших данных, которыми пронизана вся работа банковского сектора, то сейчас есть, например, репозиторий различных моделей, который позволяет систематизировать управление жизненным циклом моделей, в том числе модельным риском. Сейчас мы видим очень высокую скорость адаптации open-source фреймворков машинного обучения, многие команды активно разрабатывают собственные и внедряют существующие алгоритмы AutoML (автоматическое машинное обучение). Последние, кстати, снимают существенную часть рутинной работы с Data Scientistʹов, но предоставляют новые задачи и вызовы для дальнейшей работы.

Далее возникает другая сложность, уже связанная с человеческим фактором, — поиск исследователя данных с хорошим продуктовым видением и навыками коммуникации. Они на самом деле встречаются, но с ними надо работать и непрерывно заниматься их развитием. И еще в больших компаниях всегда возникает вопрос, кто сможет возглавить процесс по внедрению машинного обучения — это вопрос ответственности и открытости к новым решениям. Сейчас, к счастью, мы наблюдаем, как среди молодых исследователей данных есть более открытые и независимые ребята, которые не боятся интересных и нестандартных решений, предлагают и внедряют их в своей работе».

В этом году при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний проводится крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ). Центральным событием, финализирующим работу форума Artificial Intelligence Journey, станет двухдневная конференция AI Journey, посвященная развитию и применению искусственного интеллекта во всех сферах деятельности. Конференция пройдет в Москве 8 и 9 ноября с участием ведущих международных и российских спикеров — экспертов в области искусственного интеллекта и анализа данных, а также представителей компаний — лидеров по развитию и применению технологий ИИ в бизнес-процессах.