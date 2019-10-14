Вебинар «Таргетированная реклама или как получать заявки дешевле» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в открытом бесплатном вебинаре «Таргетированная реклама или как получать заявки дешевле». Вебинар состоится в среду, 16 октября 2019 года. Начало в 14:00 МСК.
Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке.
Снижение цены заявки – «горячая тема» для любого предпринимателя. На открытом вебинаре обсудим, насколько реально снизить цену заявок и каким должен быть минимальный порог этой стоимости.
Основные темы вебинара:
Вебинар проведет Павел Боревич — эксперт в интернет-маркетинга, основатель digital-агентства Градус°.
- Особенности таргетированной рекламы;
- Сферы бизнеса, где таргетированная реклама может быть особенно эффективной;
- Ваш бизнес и таргетированная реклама – как это должно работать;
- Особенности социальных сетей Facebook, Instagram и ВКонтакте;
- Разбор актуальных кейсов.