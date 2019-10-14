Вебинар «Таргетированная реклама или как получать заявки дешевле» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в открытом бесплатном вебинаре «Таргетированная реклама или как получать заявки дешевле». Вебинар состоится в среду, 16 октября 2019 года. Начало в 14:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке.

Снижение цены заявки – «горячая тема» для любого предпринимателя. На открытом вебинаре обсудим, насколько реально снизить цену заявок и каким должен быть минимальный порог этой стоимости.

Основные темы вебинара:

Вебинар проведет Павел Боревич — эксперт в интернет-маркетинга, основатель digital-агентства Градус°.