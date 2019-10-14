Новости

Вебинар «Таргетированная реклама или как получать заявки дешевле» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ

14 октября 2019

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в открытом бесплатном вебинаре «Таргетированная реклама или как получать заявки дешевле». Вебинар состоится в среду, 16 октября 2019 года. Начало в 14:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна по ссылке.

Снижение цены заявки – «горячая тема» для любого предпринимателя. На открытом вебинаре обсудим, насколько реально снизить цену заявок и каким должен быть минимальный порог этой стоимости.

Основные темы вебинара:

Вебинар проведет Павел Боревич — эксперт в интернет-маркетинга, основатель digital-агентства Градус°.

  • Особенности таргетированной рекламы;
  • Сферы бизнеса, где таргетированная реклама может быть особенно эффективной;
  • Ваш бизнес и таргетированная реклама – как это должно работать;
  • Особенности социальных сетей Facebook, Instagram и ВКонтакте;
  • Разбор актуальных кейсов.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
Пожары и бизнес: как научиться жить и работать в условиях задымления
Почему на все новые проекты нужно смотреть через призму рисков
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании