Мечтайте о большем и выигрывайте призы вместе Дальневосточным банком и платежной системой «Мир»

14 октября стартовала совместная акция Дальневосточного банка и платежной системы «Мир» «Мечтайте о большем с картой «Мир».

В ее рамках с 14 октября по 31 декабря будут разыгрываться шесть денежных призов номиналом 55 000 рублей. Для участия в акции за указанный в правилах период необходимо совершить не менее 10 покупок по карте «Мир» на общую сумму от 10 000 рублей. Первые победители будут определены уже 19 ноября.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Справка

Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Её участниками являются 308 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже 65,4 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.

Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru

Официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru