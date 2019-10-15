Примсоцбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 4,9% годовых

Примсоцбанк сообщает о снижении ставок по программе «Семейная ипотека с господдержкой» до 4,9% годовых и совместимости с программой «Военная ипотека».

Программа предназначена для семей, в которых с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок. В рамках семейной ипотеки можно приобрести квартиру в новострое у юридического лица или в сданном доме у застройщика, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит. Кроме того, для сельских поселений на территории Дальнего Востока доступно приобретение квартир на вторичном рынке жилья у физических лиц.

— Раньше наиболее выгодную ставку по программе могли получить дальневосточники, но сейчас ставка стала ещё ниже и действует для всех регионов нашей страны, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Кроме того, возможность использования материнского капитала и совместимость с «Военной ипотекой» сделало программу более обширной и доступной для семей с детьми.

Ранее в рамках данной программы размер первоначального взноса должен был составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости и должен был полностью состоять из собственных накоплений семьи. Использование средств материнского капитала в качестве первоначального взноса не допускалось, что не позволяло семьям, имеющим право на льготную ипотеку, воспользоваться предоставленной возможностью льготного кредитования при отсутствии собственных накоплений.

— Повышение доступности ипотечного кредитования является одной из главных задач нашего банка, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Сегодня оформление Семейной ипотеки на новых условиях позволяет использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса, при этом первоначальный взнос может состоять как полностью из средств материнского капитала, так и с использованием собственных средств семьи. Общее требование к размеру первоначального взноса в размере 20% сохраняется. Отдельно стоит отметить, что при отказе от личного страхования процентная ставка не увеличивается, что существенно отличает условия кредитования в Примсоцбанке.

Кроме того, за счёт снижения процентной ставки, была увеличена максимальная сумма кредита в рамках семейной ипотеки для военнослужащих (участников НИС) – до 4 031 593 рублей, что на 46% больше, чем при приобретении жилья по стандартной программе «Военная ипотека».

Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 12 млн. рублей, недвижимости для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма кредита для других регионов — от 500 тыс. до 6 млн. рублей. Кроме того, размер кредита не может превышать 80% от стоимости недвижимости. Для участников НИС размер кредита составляет до 4 031 593 рублей.

Узнать подробные условия действующих ипотечных программ можно в офисах и на официальном сайте банка, а также по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.