Солид Банк приглашает иркутян на бесплатный бизнес-семинар 25 ноября

В ноябре Солид Банк, совместно с Финансовым Домом «Солид» проведет ряд бесплатных обучающих семинаров на тему «Финансовые инструменты». В Иркутске семинар пройдет 25 ноября 2019 года в отеле «Ibis Иркутск Центр».

Семинары будут интересны, прежде всего, руководителям и собственникам бизнеса, поскольку тема получения финансирования всегда актуальна для развивающегося предприятия. Менеджеры Солид Банка и компаний-партнеров подробно расскажут как о традиционных, так и об альтернативных инструментах привлечения средств для различных целей бизнеса.

«Темпы изменяемости внешней среды растут с каждым днем, и бизнесу не остается ничего другого, как успевать, принимая вызовы рынка. В условиях острой конкуренции у предпринимателей больше нет времени на умозрительные стратегии, нужно делать дело здесь и сейчас, и решать вопросы практически в онлайн режиме. Поэтому вопрос получения финансирования, быстро, в нужном объеме, на приемлемых условиях – часто становится жизненно важным вопросом. Варианты могут быть разные, как банковский кредит, так и, например, выпуск собственных облигаций, все зависит от целей и возможностей конкретной организации. Но даже опытным предпринимателям, владельцам нескольких компаний, часто непросто разобраться в этой «кухне», а деньги нужны, проекты ждать не будут, как и конкуренты.

Поэтому мы проводим обучающие семинары, рассказываем на примере кейсов действующих компаний, помогаем определиться с потребностями и даем дорожную карту по реализации выбранного направления получения финансирования, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Мы, как банк, делаем акцент на реализуемой нами программе кредитования бизнеса от Минэкономразвития. С учетом внесенных изменений данная программа доступна сейчас почти любому бизнесу. Условия очень привлекательные: ставка 8,5% значительно ниже коммерческой и вполне подъемная даже для небольших предприятий, а самое главное – реальная, не маркетинговая. При этом пакет документов, необходимый для оформления заявки – стандартный».