«Слата» обновляет формат

ГК «Слата» предложит новый формат супермаркетов. Разработка новой концепции, учитывающей все современные тренды ритейла, стартовала еще в прошлом году, а 16 ноября 2019 года компания представит обновленный концепт супермаркетов широкой аудитории.

ГК «Слата» производит модернизацию супермаркетов, основанную на современных трендах. В рамках актуальной концепции сети «Слата» представит удобный магазин по типу proximity, наиболее полно реализующий потребности клиентов. В первую очередь пересмотрена стратегия работы с ассортиментом и внутреннее оформление, удобство супермаркета. Первый супермаркет в обновленной концепции откроется уже 16 ноября 2019 года. Основной целью запуска является наращивание лояльности покупателей и соответствие мировым трендам. На сегодняшний день посещаемость сети супермаркетов «Слата» оценивается в среднем 133 тысячи человек в день, после обновления предполагаемый рост трафика составит более 20 %.

«За последние годы покупатель сильно изменился»

Ярослав Шиллер - Исполнительный директор РС «Слата», «ХлебСоль» и Дистрибьютерской компании «Слата»:

– Мы не снижаем динамику развития сети, но меняем видение формата. Будет сделана полная реконцепция магазина, основанная на современных трендах. Разработка новой концепции стартовала еще в начале прошлого года. Мы провели глубокий анализ рынка, изменений российского ритейла, покупательских потребностей. Посмотрели, как эволюционирует супермаркет в Европе – Германии, Испании, Польше, интересно, что в разных странах формат чувствует себя и выглядит по-разному, в зависимости от экономического положения. Анализ ситуации стал фундаментом, на котором проектировался новый магазин. Все изменения тщательно планируем, внедряем, не торопясь и взвешенно.

За последние годы покупатель сильно изменился – стал более грамотным, разборчивым и требовательным относительно покупок и выбора товара, планирует свое время, активно путешествует, расширяет кругозор. Покупатель желает получать максимум от похода в магазин: выгодные предложения, высокое качество продуктов и сервиса, для клиента важна атмосфера в магазине, те эмоции, которые возможно получить, совершая покупки.

Над дизайн-проектом работала австрийская компания

Следуя тренду, «Слата», проектируя и обновляя концепт супермаркетов, уделили максимальное внимание таким параметрам, как: новое ассортиментное предложение, расширение линейки food to go – готовая еда и «Здоровое питание», ввод новинок в разделе non food (ред.- промышленные товары, являющиеся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни), стандарты качества услуг и сервиса и, особое внимание, новому дизайну магазина.

Над дизайн-проектом работала известная австрийская компания Retail Branding GmbH, которая имеет большой опыт в создании дизайн-концепций для продуктового ритейла. В ее портфолио такие работы: дизайн сети супермаркетов «Перекресток» в Москве,Spar в Нижнем Новгороде, сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо». На сегодня атмосфера магазинов в формате «у дома» напрямую влияет на покупательский интерес. Команда ГК «Слата» понимает, что должна предложить покупателю такой магазин, в который приятно заходить несколько раз в день за самым свежим, вкусным и качественным товаром.

«Мы изменили коммуникационную стратегию»

Юлия Климова – руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата»:

– Мы постоянно анализируем потребности и настроения покупателей. На сегодня очень важно не просто продавать, а развивать «эмоциональные» магазины. Покупатели хотят получать маленькие моменты счастья, совершая даже простую ежедневную покупку. Поэтому, при создании новой концепции, мы изменили коммуникационную стратегию. Впервые сеть супермаркетов «Слата» создает предложение с использованием обратной связи от покупателей, задействованы все ресурсы on-line и off-line коммуникации, привлечены в процесс Customer co-creation (ред. – совместное создание благ) жители города в разных формах – это и фокус-группы, и интерактивы, и множество ярких активностей, где все участники формируют обратную связь: что именно хотят видеть жители в обновленном супермаркете. Мы уже с жителями города создали новый дизайн экосумок, узнали с помощью соц. сетей, что хотят видеть на полках наши покупатели, а также «Слата» выпустила первые серии ситкома под названием «Совет директоров», который можно увидеть во всех социальных сетях и многое другое. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с покупателями, новая концепция супермаркетов «Слата» понравится жителям Иркутской области еще больше, а мы в свою очередь, сможем максимально услышать чаяния и ожидания нашего покупателя.

Справка:

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.