Законопроект о совершенствовании порядка определения кадастровой стоимости недвижимости одобрен правительством России

Управление Росреестра по Иркутской области информирует, что правительством России одобрен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки». Документ разработан при участии Росреестра во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Законопроект направлен на защиту интересов одновременно и правообладателей объектов недвижимости, и органов власти. Документом предусмотрены действенные механизмы исправления накопленных ранее ошибок в результатах кадастровой оценки. В случае принятия законопроекта правообладатели не будут нести дополнительных расходов.

«В проекте закона применён принцип «любое исправление – в пользу правообладателя». Если в результате исправления ошибки стоимость объекта уменьшилась, такая стоимость применяется ретроспективно – с даты применения ошибочной стоимости, а если стоимость увеличилась – с нового налогового периода. Если ошибка является системной, она исправляется без дополнительных заявлений в отношении всех объектов недвижимости», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.

В законопроекте также установлены единый для всех регионов цикл оценки и единая дата оценки – раз в четыре года (для городов федерального значения – раз в два года по их решению). Это создаст дополнительные удобства для правообладателей, особенно если их недвижимость находится в нескольких регионах.

Кроме того, документ предлагает изменить механизм внесудебного установления кадастровой стоимости, то есть предусмотреть переход от приема заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, фактически не несущих ответственность за принимаемые ими решения, к их рассмотрению в бюджетных учреждениях субъектов РФ.

Одновременно с этим законопроектом устанавливается персональная ответственность директоров таких бюджетных учреждений за качество кадастровой оценки.

Среди прочего предусмотрены механизмы взаимодействия региональных бюджетных учреждений, которые проводят в настоящее время кадастровую оценку, с органами и организациями, располагающими необходимой для оценки информацией. К примеру, законопроект существенно расширяет состав и объем предоставляемых Росреестром регионам сведений об объектах недвижимости.