Александр Разуваев: Не проспите разгон рынка

Российскую макроэкономику принято ругать. Действительно, в 2019 и 2020 годах темпы роста составят 1-2%. Однако на этом, в принципе, негатив и заканчивается, отмечает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— Резервы государства российского превышают обязательства. То есть Кремль может погасить свои долги в один клик. Международные резервы превышают $500 млрд. Бюджет в профиците. За счет политики умеренно слабого рубля несырьевой экспорт составит в 2019 году $140-150 млрд. Заканчиваются масштабные проекты «Газпрома» – «Северный поток-2», «Сила Сибири», «Турецкий поток». Инфляция по итогам года составит 4,2%, ключевая ставка Банка России, вероятно, – 6,75%, сейчас – 7%.

Если не будет никаких потрясений, то по паре доллар/рубль мы ориентируемся на коридор 64-66 руб. за доллар. Аналогичный взгляд у нас и на следующий год. При этом Европа переходит к политике отрицательных ставок, следовательно, мы не исключаем паритета по паре евро/доллар уже в 2020 году.

Какие глобальные риски? Мы видим два основных риска. Во-первых, война на Ближнем Востоке между Ираном с одной стороны и США и Саудовской Аравией и их союзниками с другой. В этом случае прогнозировать исход противостояния сложно. Нефть легко может превысить $100. Однако Иран очень серьезный противник в военном плане. Трамп уже заявил, что будут санкции, но не война.

Во-вторых, торговая война США и Китая, мировая рецессия, которая обрушит цены на нефть и мировые индексы. Однако в данный сценарий мы не очень верим. До президентских выборов в США обвала, вероятно, не будет. Трампу надо избраться. Недавнее снижение ФРС своей базовой ставки до 1,75-2% годовых, а по кредитам «овернайт» — до 1,7% годовых, и апокалиптические прогнозы уже на текущую осень со стороны ряда крупнейших международных финансовых структур, на самом деле, тесно связаны друг с другом. Они говорят в пользу запуска новой программы количественного смягчения, размеры которой на 2019-2020 годы оцениваются в диапазоне $10-15 трлн.

А значит, надо покупать дешевые российские фишки с хорошим потенциалом и привлекательной дивидендной доходностью – «Газпром», «Норникель» и, конечно, «Сургутнефтегаз» с денежной позицией в размере $51 млрд. Уже в 2020 году дивиденды по акциям «Газпрома» могут составить 30 руб. на акцию, а значит, котировка бумаг может легко превысить 300 или даже 400 руб., особенно после запусков трубопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток» и, конечно, «Северный поток-2». У частных и институциональных инвесторов еще есть шанс впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.