За что Сорос не любит Россию?

Как известно, финансист Джордж Сорос, поклонник цветных революций и либеральных ценностей, не очень любит Россию и ее президента. Политические взгляды, конечно, имеют место быть, но, вероятно, в данной истории есть и личный финансовый момент, уверен Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— История старая и ее однозначно стоит вспомнить. Консорциум Mustcom был создан специально для участия в аукционе по акциям «Связьинвеста» 1997 года. Холдинг владел почти всеми региональными операторами связи плюс «Ростелекомом». 25% плюс одна акция были куплены Mustcom за $1,875 млрд. Группа «ОНЭКСИМ-МФК» была представлена в нем фирмой ICFI Cyprus; от лица «Ренессанс Капитала» выступила компания Renaissance International Ltd; Deutsche Bank представила дочерняя компания Deutsche Morgan Grenfell. Еще два соучредителя консорциума — крупнейшая в США брокерская контора Morgan Stanley и инвестиционный фонд Quantum, представляющий интересы Джорджа Сороса, который изначально владел более 50% долей Mustcom.

В 2000 году господин Сорос выкупил у партнеров и оставшиеся доли. Сумма этих сделок не разглашалась, однако очевидно, что в целом Джордж Сорос заплатил за 25% плюс одна акция телекоммуникационного холдинга много больше $1 млрд. В 2004 году Джордж Сорос продал свою компанию Mustcom Ltd, единственный актив которой — блокирующий пакет акций ОАО "Связьинвест", сумма сделки составила $625 млн.

Потери более чем серьезные. Естественно, господин Сорос пытался спасти свои инвестиции. В 2001 году он пытался конвертировать свою долю в принадлежащие государству через «Связьинвест» пакеты акций телекоммуникационных компаний. Бумаги были относительно ликвидными, и их можно было продать на ожившем после дефолта 1998 года фондовом рынке. «Связьинвест» тогда активно занимался консолидацией своего бизнеса и капитализацией компаний.

Если бы идея Сороса была бы реализована, то государство бы потеряло контроль над отраслью, в том числе над дальней связью. Считается, что против последнего жестко выступала ФСБ. Так или иначе, идея известного биржевого спекулянта не нашла понимания в Кремле. Идея приватизировать «Связьинвест» полностью, что при прочих равных означало рост его капитализации, была отвергнута Путиным в 2003 году. И в итоге, несмотря на свои связи в тогдашней России, Сорос был вынужден зафиксировать убыток.

Можно ли было как-то спасти инвестиции? В принципе, можно было выпустить ADR на долю господина Сороса в «Связьинвесте» и постепенно продать их на мировых рынках? Однако, не факт, что это получилось бы по хорошим ценам. Основной интерес в телекоммуникационном секторе тогда был сосредоточен не на фиксированной, а на сотовой связи. Она развивалась в России очень быстро. И основные инвестиции шли в капитал «МТС» и «Вымпелкома».

В общем, господин Сорос поставил в России не на ту лошадь, надо было покупать сотовую, а не фиксированную связь. Исторически первое IPO российской компании прошло в 1996 году, когда «ВымпелКом» разместил ADR третьего уровня на NYSE. Признаться даже себе, что ты «шляпа», сложно. Особенно если у тебя репутация серьезного и успешного биржевого игрока. Легче и комфортней обвинить во всем Россию и ее президента.