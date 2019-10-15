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Новая «Точка кипения» откроется на базе иркутского политеха

15 октября 2019

В ИРНИТУ 19 октября состоится открытие коворкинг-центра «Точка кипения – ИРНИТУ». «Точка кипения» - это пространство для коллективной работы, объединяющее представителей образования, науки, бизнеса и власти, об это сообщает пресс-служба вуза.

На площадке «Точки кипения» университет будет экспериментировать с подходами к учебной деятельности – вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. Основная цель этих изменений – рост качества человеческого капитала страны.

Приоритетными направлениями работы «Точки кипения» станут развитие рынков НТИ и сквозных технологий: Energynet - это рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики, Marinet - распределенные системы морского транспорта без экипажа, Technet - кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик Будущего (Digital, Smart, Virtual Factories of the Future), Aeronet - распределенные системы беспилотных летательных аппаратов.

Это будет вторая «Точка кипения» в городе. Напомним, первая открылась в Иркутске  в апреле 2018 года.

СПРАВКА: В настоящее время в РФ работают около 40 вузовских и городских «Точек кипения». До конца года планируется создать до 50 университетских «Точек». В Иркутске первый подобный коворкинг-центр открыли весной 2018 года (ул. 5-й Армии, 2/1, 6 этаж). Главными направлениями новой площадки стали «Цифровая экономика», «Город» и «Биотех».

/ СИА /
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