ИНК объявила конкурс социально-значимых проектов

15 октября 2019 года стартовал конкурс ООО «ИНК» на соискание грантов для реализации социально-значимых проектов «Энергия родной земли». Конкурс проводится на территории Усть-Кутского и Нижнеилимского районов среди некоммерческих организаций (НКО) и муниципальных учреждений.

Задачи конкурса – выявление и поддержка общественных инициатив и проектов НКО, содействие решению актуальных социальных проблем территорий Усть-Кутского и Нижнеилимского районов Иркутской области через активизацию и включение жителей, стимулирование разработки новых подходов к решению социально-значимых проблем.

Конкурс проводится по пяти направлениям:

- социальное обслуживание, защита и поддержка населения;

- охрана здоровья граждан и профилактика заболеваний;

- развитие человеческого потенциала;

- формирование комфортной среды проживания;

- защита животных и окружающей среды.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15.10.2019 г. по 30.11.2019 г, после чего в течение двух месяцев пройдет их экспертиза. Затем состоится защита проектов, и с победителями будут заключены договоры. Проекты, представленные на конкурс, должны быть реализованы в срок с 07.02.2020 г. по 31.12.2020 г., со сроком реализации от 3 до 11 месяцев.

К критериям оценки заявок относятся актуальность и социальная значимость проекта, грамотное обоснование проблемы и реалистичность ее решения, значимость результатов реализации проекта для местного сообщества и привлечение партнерских, в т.ч. добровольческих, организаций к участию в проекте.

Более полная информация о направлениях конкурса, Положении, порядке и правилах подачи заявок - на сайте грантового конкурса inkgrant.ru. Консультации по условиям конкурса можно получить по электронной почте info@inkgrant.ru или по телефону +7(3952)211 352 доб 2664.