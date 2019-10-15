Ледовую арену для хоккея с шайбой у Виталия Мутко попросили построить жители Нижнеудинска

На совещании вице-премьер поблагодарил пострадавших от паводков за стойкость, обсудили работу общественных организаций на затопленных территориях, и рассказал о возможных преференциях для затопленных НКО.

- Ситуация сложилась чрезвычайная. Однако, пользуясь случаем, хотел бы отметить, как стойко люди вели себя в период наводнения и после него. Это вызывает огромное уважение, - сказал Виталий Мутко.

Основной задачей стало восстановление жизнедеятельности населенных пунктов. В регион были призваны воинские подразделения, Росгвардия, которые позволили оперативно справиться с ситуацией. Большой вклад в ликвидацию последствий и помощь жителям внесли общественные организации.

На встрече с общественными организациями прозвучали слова представителей Нижнеудинска о том, что отток населения поможет остановить обеспечение жителей социальной инфраструктурой, в том числе спортивными объектами. Виталий Мутко пообещал рассмотреть вариант строительства в Нижнеудинске ледовой арены для хоккея с шайбой.

Также от общественников Нижнеудинска поступил вопрос о возможности преференций для НКО в зоне подтопления. Глава региона Сергей Левченко напомнил, что в Иркутской области поддержка в данном направлении за последние три года увеличена в два раза, однако этот вопрос будет еще раз пересмотрен профильными структурами регионального Правительства.



- Необходимо рассмотреть возможность помощи в будущем году тем НКО, которые находятся в территориях, попавших в зону паводка, - отметил Губернатор.