Инновационными полимерными «рукавами» ремонтируют трубы на федеральных дорогах Иркутской области

Технология позволяет повысить её долговечность и устойчивость. Такой способ ремонта исключает строительство временных объездных дорог и не снижает пропускную способность потока автомобилей.

Первую приёмку работ провели на км 1684 автодороги Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Приангарья.

В железобетонную трубу помещают так называемый «рукав» или «чулок» из стеклополимерного волокна. Снаружи собирают каркас-поезд: на него устанавливают видеокамеру и ультрафиолетовые лампы. Движение поезда внутри трубы управляется при помощи компьютера. «Рукав» нагревается под воздействием ламп, он расправляется по диаметру трубы и отвердевает.

«Рукав принимает форму трубы. Материал защищает, укрепляет поверхность. Вода быстрее проходит по трубе, мусор за счёт этого там не скапливается и он не может повредить покрытие — говорит начальник строительного участка, мастер по санации трубопроводов фотоотвердевающим методом Роман Северин, — Кроме того, светополимерный материал очень прочный. Если бетон от воды со временем трескается, а металл ржавеет, то это покрытие не деформируется. Немецкий производитель устанавливает срок службы изделия — 50 лет»

Сам процесс санации занимает один рабочий день. С учётом предремонтной подготовки, обрезки материала на выходе трубы и герметизации стыков — работ примерно на неделю. Тогда как традици

Инновационную технологию в этом году в Иркутской области применяют на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй». Специалисты будут наблюдать, как опробованный метод покажет себя в климате Прибайкалья. На 2020 год запланирован ремонт ещё семи водопропускных труб.