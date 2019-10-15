Новый спорт-купе BMW 8 серии Gran Coupe появился в России

Российские дилеры BMW сегодня начинают продажи четырехдверного спортивного купе BMW 8 серии Gran Coupe. Цены на новинку начинаются от 6 млн 440 тыс. рублей за версию BMW 840i Gran Coupe, сообщает пресс-служба немецкой марки. Для топовой версии BMW M850i xDrive Gran Coupe стоимость составит 8 млн 330 тыс. рублей.

Как отмечается, четырехдверное спортивное купе BMW 8 серии Gran Coupe – это единственный в сегменте автомобиль, построенный на базе двухдверного спорткара. Разработка четырехдверной модели шла параллельно с BMW 8 серии Coupe и гоночным болидом BMW M8 GTE. До передней стойки автомобиль идентичен BMW 8 серии Coupe, при этом он увеличился в размерах по всем направлениям. Колесная база четырехдверного купе составляет 3023 мм (+201 мм), длина 5082 мм (+231 мм), ширина 1932 мм (+30 мм), а высота 1407 мм (+61 мм).

Также у данной модели есть эксклюзивная стеклянная крыша площадью 1,5 кв.м, которая простирается от лобового до заднего стекла. Шторки крыши открываются и закрываются нажатием кнопки или удаленно с ключа. Для задних боковых стекол и заднего стекла доступны солнцезащитные шторки с электроприводом.

В списке стандартного оборудования также проекционный дисплей, BMW Live Cockpit Professional, ассистент водителя Driving Assistant, система предотвращения столкновений и наезда на пешеходов с функцией автоматического торможения, система ведения по полосе и индикатор опасности столкновения при движении задним ходом.