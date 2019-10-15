Вкусно и экономно: ВЦИОМ представил исследование о домашних заготовках в российских семьях

Абсолютное большинство россиян (90%) едят домашние заготовки – консервированные продукты, сделанные в домашних условиях. Лишь 9% наших сограждан не едят домашние заготовки, таковы результаты исследования ВЦИОМ.

Кто заготавливает?

В семьях 85% россиян делают домашние заготовки, а в селах их доля достигает 93%. Причем делают их самостоятельно 52% опрошенных, преимущественно женщины (69%) и люди старшего возраста: 45-59 (62%) и от 60 лет (65%). О том, что в их семье домашние заготовки делают другие родственники, чаще сообщают молодые люди 18-24 (69%) и 25-34 лет (65%). В 15% российских семей не делают домашние заготовки вовсе. Эта доля выше среди младшего поколения 18-24-летних (27%), а также жителей столиц и россиян с хорошим достатком (29% и 22% соответственно).

Для приготовления домашних заготовок более половины россиян выращивают или собирают урожай самостоятельно – 64%. Чаще из своих продуктов делают заготовки жители малых городов с населением до 100 тысяч человек (71%) и сел (70%). Покупает продукты для заготовок на рынке или в магазине каждый десятый (12%), преимущественно – жители городов с 500-900 тыс. жителей (23%). Как из собственных, так и из покупных в равной степени готовят консервы 23% опрошенных, чаще жители столиц (28%) и городов миллионников (30%).

Почему делают заготовки?

Основные причины, по которым россияне делают домашние заготовки: это вкусно и экономно (38% и 35% соответственно). О более высоком качестве домашних продуктов по сравнению с покупными говорят 32%, а об их пользе – 31%. Используют домашнюю консервацию как метод сохранения урожая 23%, получают удовольствие от приготовления домашних заготовок 17%, а делают их по привычке 15% опрошенных. Каждый десятый (10%) респондент сообщил, что консервирует продукты с целью их подарить. Для 8% россиян заготовки - это необходимая часть их рациона.

Что заготавливают?

Наиболее популярные среди россиян виды продуктов для консервации: помидоры (73%) и огурцы (70%). Также россияне делают домашние заготовки из капусты (32%), ягод (24%), перца (23%), яблок (22%) и кабачков (21%). Чуть меньшей популярностью пользуются грибы (16%), морковь (15%), баклажаны (14%), и овощи в целом (14%).

До следующего сбора урожая успевают использовать (съесть, подарить, продать) практически все сделанные в семье заготовки 58% опрошенных. Каждый четвертый сообщает (23%), что они используют больше половины заготовок, а каждый десятый (12%) – примерно половину.