41 проект НКО Иркутской области победил во втором конкурсе президентских грантов

На реализацию 41 проекта НКО в Иркутской области потратят около 86 млн рублей. Об этом сообщила начальник управления Губернатора и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Самый крупный грант второго конкурса от Иркутской области – 9 млн 549 тыс. рублей, его получит Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская тропа» на реализацию проекта «Опыт ББТ для сохранения природы и развития местных сообществ». Самый маленький грант одобрен Свирской молодежной общественной организации «Молодежная волна» – 274 тыс. рублей на реализацию проекта «PROфессия».

Конкурс выиграли многие интересные проекты, например: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка проектов в области культуры и искусства; охрана окружающей среды и защита животных; сохранение исторической памяти; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; поддержка молодежных проектов; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества, - сказала Ольга Куриленкова.

Всего по итогам второго конкурса 2019 года 2128 НКО России получат президентские гранты на общую сумму 4,35 млрд рублей.