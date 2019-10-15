На 72 месте из 200 оказались иркутские дороги в российском рейтинге качества

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают качество дорог и парковок в своем регионе. В ежегодном опросе приняло участие более 90 тысяч человек из 200 городов. Иркутск , как и Ангарск оказался в перой трети списка, а вот жители Братска крайне негативно оценили качество дорог в своем городе.

Уже три года подряд горожане дают состоянию дорожной инфраструктуры довольно низкую оценку — 4,5 балла из 10 возможных. В большинстве городов за год оценки снизились. Сильнее всего — в Орске Оренбургской области (-1,7 балла). Наибольший рост оценки качества дорог и парковок показал подмосковный Ногинск – на 1,3 балла.

Иркутск находится в первой трети списка и занимает 72 место. Иркутяне оценили дороги в 4,6 балла, на 0,1 балл выше среднего по России. Ангарчане оценили свои дороги также как иркутяне — в 4,6 балла. А вот северная столица Приангарья — Братск — находится в конце списка, на 166-м месте из 200, жители города крайне низко оценили качество дорог — в 3,6 балла.

Средняя по России оценка качества дорог и доступности парковок составила 4,5 балла. В точности столько же было в прошлом году. Лишь в 35 городах из 200 жители оценили качество дорог и парковок выше 5 баллов. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами за год вырос с 3,6 до 5,7 балла (+2,1).