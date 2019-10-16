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Несмотря на падение курса Bitcoin, спрос на его фьючерсы вырос

16 октября 2019

Чикагская товарная биржа (CME) показала отчет о рынке биткоин-фьючерсов. В отчете биржа отмечает высокий рост интереса крупных игроков к криптовалютному инструменту.

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19 сентября 2019

CME Group представила детальный отчет о спросе инвесторов на биткоин-фьючерсы за третий квартал текущего года. Несмотря на снижение курса первой криптовалюты на 25% всего за несколько месяцев, число активных контрактов по сравнению со вторым кварталом сократилось лишь на 1%, сообщает Coindesk.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число активных контрактов выросло на 61%. С июля по сентября в 2018 году было реализовано 2 873 контракта, а в этот же промежуток времени в 2019 году — 4 629.

В третьем квартале среднедневной объем торгов по биткоин-фьючерсам CME оценивался в 5534 контрактов, это примерно $289 млн. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Увеличилось и число крупных инвесторов, которые владеют более 25 биткоинами.

На прошлой неделе стало известно, что объем торгов Bitcoin-фьючерсами Bakkt вырос на 796%. Платформа установила новый рекорд сразу после резкого падения активности инвесторов.


/ СИА /
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