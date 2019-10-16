Организация под видом «Forex» вымогала у клиентов деньги

Как сообщает «Коммерсантъ», московская полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex.

В России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.

Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где менеджеры демонстрировали, как легко заработать практически на ровном месте. После этого будущая жертва инвестировала сначала небольшую сумму — порядка $200 — и всегда оставалась в плюсе. Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.