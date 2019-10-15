«Магнит» прекратит использовать крупные грузовики для доставки продуктов в магазины

Как объяснили газете «Ведомости», из-за крупных габаритов такая фура не всегда может напрямую подъехать к магазину — водителю приходится искать парковку. Товар также приходится перегружать. Из-за этих задержек «Магнит» в среднем теряет не менее одного дня срока годности товара.

Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров: «Алт авто», Волжская ТК, ООО «ДТЛ» и «Атлас-Челябинск», у которых в автопарке есть машины грузоподъемностью 7–8 т.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров пояснил газете: «Свежесть продукта обеспечивает рост продаж, поэтому потеря одного дня — существенный удар по ритейлу».

«Магнит» намерен не только арендовать машины, но и брать их в лизинг или покупать, чтобы в его собственном автопарке доля таких грузовиков составляла до 30% к 2023 году.

