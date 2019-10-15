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Банк Авангард компенсировал своим клиентам потери из-за банкротства Aigle Azur

15 октября 2019

В результате банкротства французской авиакомпании многие россияне, купившие авиабилеты на рейсы Aigle Azur, понесли финансовые потери.

В интернет-банке Авангарда реализована возможность покупки железнодорожных и авиабилетов, и среди клиентов банка были пострадавшие от банкротства французского перевозчика.

Поскольку возможность выплаты клиентам компенсации от авиакомпании банк оценивает как крайне маловероятную, было решено возместить полную стоимость билетов клиентам банка за счет Авангарда.

Все клиенты банка, совершившие покупку через интернет-сервис Авангарда, уже получили деньги или бонусные мили на свой счет, в зависимости от того, как были оплачены билеты.


/ СИА /
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