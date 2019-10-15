3 этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов закончится 1 марта 2020 года

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года проходит третий этап добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках, предусмотренный Федеральным законом от 08.06.2015 №140 «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Специальные декларации по-прежнему принимаются в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России. Декларант может представить документ лично или через уполномоченного представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность. Декларация заполняется в двух экземплярах и содержит сведения об имеющемся имуществе - объектах недвижимости, земельных участках, транспортных средствах, ценных бумагах и иностранных компаниях, в которых декларант является контролирующим лицом. Кроме того, в специальную декларацию включается информация об открытии и изменениях реквизитов счетов в банках за пределами Российской Федерации.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация». Налоговая служба обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности. При этом Федеральным законом установлены условия предоставления «амнистии». В отношении контролируемых иностранных компаний обязательным условием предоставления гарантий является государственная регистрации этих иностранных компаний в порядке редомициляции; в отношении счетов и вкладов – репатриация (перевод) всех денежных средств с этих счетов и вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до представления декларации.