Более 5 тысяч свидетельств на приобретение жилья выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Более пяти тысяч свидетельств на приобретение жилья выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время совещания с главами муниципальных образований Иркутской области. Мероприятие состоялось в Тулуне. Участие в нем принял заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства региона Руслан Болотов доложил о ходе восстановительных работ в территориях, пострадавших от стихии. Он напомнил, что 18 сентября 2019 года распоряжением Правительства России была утверждена «Программа по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области».

Предполагаемые объемы финансирования Программы составляют 43,3 млрд рублей. В рамках ее реализации необходимо выполнить 211 мероприятий. Среди них 133 объекта социальной сферы, в том числе 55 первоочередных (22 объекта образования, 14 детских садов, 17 медицинских учреждений, два объекта социальной защиты населения).

Общее количество подтопленных жилых домов, по представленным муниципальными образованиями данным, составило 10 890 (17 370 помещений). По результатам обследований на 13 октября 2019 года, установлена необходимость сноса или ремонта 7 727 домов (9 635 помещений).

- По данным на 14 октября, выдано 5278 свидетельств гражданам на приобретение нового жилья. Оплачено 1418 свидетельств на общую сумму около 4 млрд рублей, - рассказал Сергей Левченко.



На предоставление свидетельств на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений поступило 2 232 заявления. Принято 1647 решений. Из них 1362 положительных на общую сумму 412,3 млн рублей. По информации ГКУ «Служба заказчика Иркутской области», перечислены средства по 346 свидетельствам на общую сумму почти 54 млн рублей.