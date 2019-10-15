ФНС: Гражданам необходимо уплатить имущественные налоги не позднее 2 декабря

В рамках проведения информационной кампании по уплате имущественных налогов ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области организовала встречу с сотрудниками ООО «Транснефть-Восток». Специалистам нефтетранспортного предприятия напомнили о едином сроке уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2018 год. Последний день, когда гражданам необходимо их уплатить, - 2 декабря. При несвоевременной оплате за каждый день просрочки начисляются пени (сумма долга умножается на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России).

Инспекторы подробно рассказали о новых электронных возможностях «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», который не только предоставляет информацию об объектах налогообложения и помогает распечатывать налоговые уведомления и оплачивать налоги в режиме онлайн, но и позволяет теперь налогоплательщикам заблаговременно откладывать сумму на последующий платеж с помощью функции «Пополнить авансовый кошелек». В дальнейшем налоговая инспекция самостоятельно проведет зачет средств.

Ознакомившись с демо-роликом о «Личном кабинете», участники мероприятия получили регистрационные карты доступа к сервису, а также узнали о сроках рассмотрения обращений, возможности подключения несовершеннолетних детей, защите персональных данных пользователей и др.