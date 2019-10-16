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В центре Иркутска обновляют фасады зданий

16 октября 2019

Фасады многоквартирных домов на улице Ленина приводят в надлежащий вид в соответствии с требованиями, которые предусмотрены в Правилах благоустройства территории города Иркутска. Об этом сообщили в комитете по управлению Правобережным округом.

Работы выполняются в рамках муниципального контракта с участием собственников нежилых помещений. В частности, в доме №9 на улице Ленина выполнили покраску фасада здания, демонтировали несогласованные информационные и рекламные конструкции. Подобная работа также ведется в доме №25 на улице Ленина.


/ СИА /
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