Мокрый снег с порывами ветра ожидается в Иркутской области с 17 октября

Отказаться от походов в горы и выхода на водные объекты призывают спасатели 17 и 18 октября.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, 17 октября на территории Иркутской области местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью +1,-4°, при прояснении -5,-10°, в западных районах при облачной погоде +2,+7°, днем +10,+15°, местами +1,+6°

18 октября переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром и днем в западных районах небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный, в южных районах северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных районах до 18 м/с.

На особом контроле спасателей – 3 туристические группы в составе 20 человек на пеших маршрутах в Иркутском и Ольхонском районах.