Мосбиржа готова принять IPO саудитов?

Визит Путина в Саудовскую Аравию находится в центре внимания, а также, конечно, нефть и ОПЕК+. Россия и арабское королевство делят 2-3 место по добыче сырья. Соглашение ОПЕК+ было подписано в 2016 году и уже дважды продлевалось, условия сокращения добычи менялись. По соглашению, действующему до конца марта 2020 года, Россия должна добывать на 230 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 года. Отношения между странами стали активно развиваться именно после сделки ОПЕК+. В октябре 2017 года в Россию с государственным визитом прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и обсудил с Владимиром Путиным совместные шаги по наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Но, возможно, есть и еще один важный момент, связанный с нефтью и большими деньгами. Размещение акций саудовской нефтяной компании. Продажа 2% акций на внутренней бирже Саудовской Аравии позволит оценить компанию в $2 трлн. В дальнейшем планируется размещение и на зарубежных биржах. В западной прессе недавно были публикации, что размещение будет добровольно-принудительным, то есть власти королевства просто заставят очень богатых саудитов купить бумаги. Изначально предполагалось, что компания разместит до 5% своих акций, однако сроки листинга несколько раз сдвигались. В том числе, это связывалось с покупкой доли в саудовской нефтехимической компанией Sabic и с выпуском облигаций.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), конечно, лучшая площадка для размещения бумаг. Однако при рассмотрении листинга в NYSE у Aramco возникли серьезные проблемы. Причем касаются они не только самого размещения бумаг нефтяного гиганта. Помимо неточной информации со стороны Саудовской Аравии о ее запасах нефти, резервных мощностях, налоговых ставках, льготах, неуглеводородной деятельности и т.д., с которыми инвесторы уже знакомы, ключевым препятствием стала предполагаемая связь Эр-Рияда с террористическими атаками на Нью-Йорк в 2001 году.

Из 19 террористов, которые захватили самолеты 11 сентября 2001 года, не менее 15 были гражданами Саудовской Аравии. После отмены Конгрессом США вето бывшего президента Барака Обамы на закон «Правосудие против спонсоров терроризма» (Justice Against Sponsors of Terrorism Ac), семьи жертв получили право подавать в суд на саудовское правительство. На сегодняшний день в федеральных судах на рассмотрении находится, по меньшей мере, семь групповых исков, в которых утверждается, что правительство Саудовской Аравии поддерживало и финансировало теракты 2001 года.

Саудовские активы выглядят очень токсичными бумагами. И многие международные фонды, однозначно, будут обходить их стороной. Однако есть и другая проблема. В США, возможно, примут закон о запрете картелей в области добычи и экспорта нефти (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Он позволяет правительству страны подавать антимонопольные иски против ОПЕК, в которой, как известно, ведущую роль играет Saudi Aramco. Вероятность применения этого закона против нефтяного картеля чрезвычайно высока, поскольку на долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти, около 60% от общего объема бензина, торгуемого на международном рынке, и более 80% мировых доказанных запасов нефти.

Конечно, саудиты всегда были союзниками штатов, и в старые добрые времена проблемы с размещением вряд ли бы возникли. Однако теперь другие времена. С нашей точки зрения, вероятность, что бумаги будут проданы инвесторам, менее 50%. Однако Россия может предложить Saudi Aramco план Б — разместить бумаги на Московской Бирже. Идею международного финансового центра в Москве никто пока не отменял, как и запланированный сектор исламских финансов в России, данная тема активно обсуждается на международном исламском финансовом форуме в Казани в мае каждого года.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»