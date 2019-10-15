СберМобайл — мобильный оператор Сбербанка — достиг отметки в полмиллиона активных абонентов

Зафиксирован полумиллионный абонент оператора СберМобайл. Им стал житель Нижнего Новгорода Сергей Кремешков, сотрудник строительной компании, отец троих детей, клиент Сбербанка.

СберМобайл в благодарность за выбор подарил клиенту год мобильной связи на любом выбранном тарифе. Также Сергея поздравили две компании — участники экосистемы Сбербанка: возможность в течение года пользоваться онлайн-консультациями с врачами более 40 специальностей из ведущих московских клиник от компании DocDoc и сертификат на 5000 руб. от компании instamart, занимающейся онлайн-доставкой продуктов.

Петр Колтыпин, вице-президент ПАО Сбербанк – вице-президент Волго-вятского банка

«Мы видим, как Сбербанк становится экосистемой. Мы сопровождаем клиента от самого рождения и делаем его жизнь комфортнее и удобнее. СберМобайл – один из новых сервисов, который позволяет быть на связи 24/7 в любой точке мира. Уверен, что сотовая связь СберМобайл станет надежным и безопасным помощником для клиентов в общении с близкими и друзьям».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком»:

«Мы поздравляем Сергея, благодарим его за сделанный выбор. Надеемся, что качество связи, удобство наших услуг и сервисов оценит и его большая семья. Наш новый сервис ʺБезлимитные мессенджеры в РФ и за рубежомʺ позволит Сергею быть на связи с близкими, даже если интернет-трафик в пакете будет исчерпан».

Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся 26 сентября 2018 года. За достаточно короткий для индустрии период — чуть больше года — стратегия активной региональной экспансии позволила СберМобайл выйти на рынок в 50 регионах страны, а в 2020 году их количество увеличится до 70. Востребованная тарифная линейка для разных целевых аудиторий, набор технологичных услуг и сервисов, максимально комфортный клиентский путь во всех точках контакта — составляющие успешных итогов года для компании.