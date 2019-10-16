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Сбербанк запускает новый сервис «Информирование о событиях валютного контроля»

16 октября 2019

Сбербанк предоставляет своим клиентам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, новый сервис — «Информирование о событиях валютного контроля».

С помощью нового сервиса Сбербанк будет информировать клиентов о наступлении сроков представления документов по валютному контролю, о наступлении ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств по контракту, о нарушениях валютного законодательства и по другим событиям валютного контроля. Таким образом, клиенты Сбербанка всегда будут в курсе наступающих сроков по валютному контролю и смогут избежать нарушений валютного законодательства и соответствующих штрафов за нарушения.

Подключить услугу можно в «Сбербанк Бизнес Онлайн» в разделе «Настройка уведомлений» и выбрать необходимые темы и удобные каналы информирования: sms, e-mail или через центр уведомлений «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Стоимость услуги — 199 рублей в месяц.

Наталья Голудина, Советник заместителя Председателя Правления Сбербанка:

«Во внешнеэкономической деятельности всегда важно контролировать все операции: валютные поступления, изменения статусов документов валютного контроля. Мы хотим упростить нашим клиентам задачу и минимизировать все риски, связанные с возможным нарушением валютного законодательства и штрафами за нарушения. С помощью сервиса ʺИнформирование о событиях валютного контроляʺ клиенты всегда будут иметь актуальную информацию по срокам и получат ее любым удобным для них способом». 


/ СИА /
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