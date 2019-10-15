Россельхозбанк и Группа «Черкизово» построят маслоэкстракционный завод в Липецкой области

В ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Группа «Черкизово» и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта, связанного со строительством маслоэкстракционного завода по переработке высокопротеиновых масличных культур.

Проект предусматривает строительство в Липецкой области завода по переработке масличных культур общей мощностью 2 500 тонн в сутки. На производстве планируется перерабатывать сою, выпускать шрот и масло. Стоимость проекта оценивается в 7,2 млрд рублей с учетом НДС, предполагается создание порядка 100 новых рабочих мест.



Завод будет построен на территории особой экономической зоны «Елецпром» в границах Ельца – второго по величине города Липецкой области. Территория имеет выгодное транспортно-географическое положение вблизи железнодорожного узла и автодороги федерального значения М-4 «Дон». Строительство предприятий в ОЭЗ «Елецпром» подпадает под ряд налоговых льгот и господдержку в виде субсидий на уплату процентов по банковским кредитам.



«Мы видим, как отечественный агросектор выходит на стадию зрелости и переходит от узкой специализации к созданию вертикально интегрированных цепочек. Крупные предприятия стремятся замыкать производственный цикл по принципу «от поля до прилавка». Проект Группы «Черкизово» – очень яркий пример. Компания создает маслоэкстракционный завод, чтобы использовать сырье в качестве собственной кормовой базы. Это очень продуманная стратегия, которая будет способствовать повышению рентабельности», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



«Производство кормов является частью производства мяса, — отметил Директор ООО «ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА» Леонид Измайлов. — Собственный завод по переработке масличных культур позволит снизить нашу зависимость от импорта шрота, гарантировать высокое качество продукции, а также эффективность и безопасность производства».