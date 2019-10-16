РСХБ продолжает снижать ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»

Россельхозбанк снизил ипотечную ставку по акции «Мечты сбываются». Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 8,9% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Процентная ставка при внесении первоначального взноса менее 20% стоимости жилья составит от 10,0% годовых. Срок кредитования – до 30 лет. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют.Также в Банке действует ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика по ставке 4,7% годовых или на рефинансирование ипотеки для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребенок.Подробности условий ипотечных продуктов представлены на сайте банка.