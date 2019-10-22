Диплом по интернету: заменит ли онлайн-образование аудитории вузов?

Популярность электронного и дистанционного обучения в последние годы набирает стремительные обороты. Не рискуют ли вузы потерять свою нишу на рынке образования на фоне растущего числа различных площадок онлайн-обучения? Какие проблемы существуют в этой сфере, как их преодолеть и к чему приведет дальнейшее развитие онлайн-образования в стране? В вопросе разбирается Дмитрий Еныгин, доцент кафедры иностранных языков РЭУ им Г.В. Плеханова.

10% рынка – в онлайн

Сегодня актуальность роста рынка онлайн образования в целом не вызывает ни у кого вопросов. Данный тренд уже вышел далеко за пределы модели частного малого бизнеса (онлайн школы) и уже прочно внедрился во все уровни государственной системы образования.

В целом, по данным статистического исследования EdInternational, объем мирового рынка образования достигает 5 трлн долларов, и доля онлайн компоненты пока составляет не так много – 4%. Но, как показало данное исследование, эта доля в последние годы стремительно увеличивается и уже озвучены прогнозы: к 2025 году она достигнет 10%.

В нашей стране доля онлайн образования также набирает свои обороты и имеет тенденции к росту (5% от общего рынка образования к 2025 году). И эта цифра может быть гораздо выше, поскольку данный тренд сейчас находится в стадии своего активного развития.

Тренды интернет-образования

Выделим несколько направлений реализации онлайн-формата высшего образования в нашей стране. В целом, на мой взгляд, мы можем говорить о следующих основных направлениях:

1) Факультеты дистанционного образования при университетах.

Данная опция уже пришлась многим студентам по душе, ведь даже если ты живешь в глубокой провинции, ты можешь получить образование в ведущих вузах страны (РЭУ, МГУ и т. п.), если у тебя есть компьютер и доступ в Интернет.

Преимущество данной формы обучения в том, что студент может заниматься онлайн – слушать вебинары преподавателей, выполнять задания и проходить тестирование в специальной электронной системе. Также формат предполагает индивидуальный график прохождения экзаменационных сессий и аттестаций.

2) Массовые открытые онлайн-курсы.

Сегодня, наверное, каждый слышал о таких онлайн-образовательных площадках, как Coursera, EdX, OpenEducation и др. Даже многие крупные университеты сейчас разрабатывают свои собственные платформы. Данный вид онлайн-образовательных услуг предполагает обучение на краткосрочных (повышение квалификации, расширение кругозора, формирование узкоспециальных навыков и компетенций) курсах.

Основным плюсом здесь становится возможность для студента заниматься в любое удобное время. Поскольку этот процесс асинхронен, ему не нужно встречаться с преподавателем по расписанию – последний уже загрузил свои видеолекции и задания к ним в систему вплоть до последнего занятия курса. Преимущество и в том, что такие платформы предлагают действительно самые актуальные курсы: они дают основную суть в узком профиле, что позволяет прицельно «прокачать» некий отдельный профессиональный навык.

Как и в предыдущей опции, платформа выдает сертификат об окончании курса, и студент, находясь, например, в Омске, может получить сертификат об окончании курса в Калифорнийском университете. И в этом главный плюс онлайн-технологий – они стирают образовательные границы между странами.

3) Этот тренд я бы назвал интегративным, так как он предполагает некую мультиканальность организации традиционного учебного процесса.

Не загружая читателей заумными методическими терминами а-ля «системы смешанного и перевернутого обучения», в двух словах поясню суть. Сам процесс в данном ключе организован традиционно: студент посещает занятия в университете, и они стоят в расписании, но сам учебный процесс выстроен с применением онлайн-технологий.

Технологии дистанционного обучения могут быть внедрены в процесс организации самостоятельной работы студентов. Это могут быть задания любого типа: от механического заполнения пробелов в текстах до съемки минивидео. Особенно актуально это для изучения иностранных языков, где присутствует очень много возможностей онлайн – сайты с интерактивными упражнениями, онлайн-тренажеры, приложения для изучения слов и отработки грамматики.

Активно сейчас применяются и социальные сети в учебном процессе – многие преподаватели ведут свои обучающие блоги, после прослушанных лекций студенты выполняют задания в соцсетях.

Есть в этой области и не только преимущества. Так, студент, который рассматривает онлайн-формат обучения, прежде должен понять, сможет ли он адекватно спланировать свое время. Ведь этот вариант подходит исключительно хорошо организованным людям, которые не имеют проблем с мотивацией. Поскольку в традиционной системе все-таки присутствует весомая направляющая и контролирующая роль преподавателя, обучаясь в целом самостоятельно, нужно уметь четко распределить свои ресурсы.

Вузы останутся

Следует развенчать опасения многих экспертов, что вузы рискуют потерять свою нишу на фоне растущего числа различных площадок онлайн-обучения. Такого не случится. По крайне мере в ближайшее время. Поскольку наш менталитет с его советским прошлым предполагает наличие системы образования, неотъемлемой частью которой является личный контакт со студентом.

Да и не все специальности могут быть переведены онлайн, так как требуют, например, практической отработки теории в специализированных учебных лабораториях. Здесь же актуальным становится и вопрос социализации, поскольку мы не можем развиваться вне общества. И традиционный университет – это, прежде всего, коммуникация, отличная школа для молодого специалиста, в которой студент видит минимодель своей будущей профессиональной среды.

Что дальше?

В завершение хотелось бы сказать несколько слов о перспективах развития электронного обучения.

Выделенные три направления продолжат процветать. И здесь появятся дополнительные возможности: например, сейчас уже начинают использовать чат-боты в обучении. Геймификация (отдельные преподаватели уже используют ее элементами) в дальнейшем станет явно интересным трендом, так как обучение в форме игры и в виртуальной (а в будущем, возможно, и дополненной) реальности, как мне кажется, будет пользоваться успехом у студентов.

Кастомизация образовательного процесса (набирающая актуальность сейчас за рубежом) предполагает по сути подбор индивидуальных тем/навыков/курсов для конкретного студента и выстраивание индивидуального академического маршрута. Она также повлияет и на онлайн-формат.

Однако следует помнить: не все профессии дают возможность полного перехода в электронную среду. И в целом для эффективного функционирования системы образования необходим баланс в использовании классических и инновационных форм работы.