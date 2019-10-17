От Африки до Европы: как остановить «эпидемию» проблемных кредитов

Рост числа невозвратных кредитов грозит кризисом банковской системы и экономики в целом, уверена Марина Данилина, старший научный сотрудник лаборатории «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова. В разных странах и регионах мира борются с этой проблемой, и насколько серьезная ситуация сложилась в Африке – в нашем обзоре.

Кредитный пузырь Черного континента

Африканский континент, с его динамично растущим населением, гигантскими природными ресурсами и территориями мог бы стать одним из самых привлекательных регионов мира для инвестиций. Однако болезни раннего капитализма не миновали и его. В их числе избыточная кредитная экспансия в фазе экономического роста и следующий за ней глубокий спад в экономике вследствие нарастания долговых проблем.

Среди 13 стран мира, ранжированных по темпам роста уровня просроченной задолженности за последние 5 лет, 8 стран принадлежат «черному континенту». Это Конго, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Габон, Чад, ЦАР, Кения, Бурунди. Им компанию составили 4 европейские экономики (Украина, Беларусь, Греция и Кипр), а также азиатский Афганистан, где ситуация с просроченной задолженностью также далека от благополучной.

Удручающая динамика по необслуживаемым кредитам характерна практически для всех африканских стран (за исключением ЮАР и Мадагаскара). Быстрый рост «плохих» долгов в Африке чреват банковским кризисом регионального масштаба.

На других континентах ситуация более благоприятна. Около 60 стран из исследовательской выборки за последние годы сумели сократить уровень просроченной задолженности. Среди них можно выделить 8 стран, где уровень просрочки не превышает 1% от общего накопленного перед банками долга. В их числе Монако, Канада, Швейцария, Эстония, Великобритания и Австралия.

Списать долги

Основными мировыми тенденциями последних лет в области совершенствования мер по реструктуризации проблемных кредитов стало увеличение количества стран, реформирующих законодательство по реструктуризации долгов.

Так, Великобритания, которая обладает развитой базой нормативных актов о несостоятельности и гибкими условиями урегулирования долгов (например, возможностью заключения компромиссного соглашения – Scheme of Arrangement), традиционно считалась мировым центром реструктуризации. На роль глобального центра реструктуризации кредитов претендует Сингапур, который предлагает более благоприятные условия для заемщиков и обеспечивает глобальный охват.

В Нидерландах ускоренно разрабатываются законы разрешающие, в частности, утверждать планы реорганизации неплатежеспособной компании, несмотря на возражения части кредиторов, осуществлять финансирование должника, а также освобождать от ответственности по гарантиям третьих лиц.

В Германии поправки в законы о несостоятельности трансграничных групп компаний и предлагаемые схемы реструктуризации до объявления о несостоятельности должны обеспечить максимальное сохранение стоимости и повысить эффективность решений по урегулированию долгов в интересах как должников, так и кредиторов.

В Греции наблюдается заметный рост интереса к проблемным активам, несмотря на сохранение неблагоприятных рыночных условий на рынке. Появился вторичный рынок проблемных кредитов, на котором греческие банки стремятся ограничить риски снижения доходов за счет продажи портфеля неработающих кредитов международным инвесторам.

В Испании и Ирландии решением проблемных кредитов стало создание «плохого» банка. Проблемные кредиты продаются со скидкой в специально созданное для этого учреждение, где они впоследствии реструктурируются.

Также в мире широко применяется практика принятия специальных законов и установления нормативов, направленных на сокращение доли заемных средств в структуре капитала компаний.