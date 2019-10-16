Зачем государство предлагает перевести пенсионные накопления в НПФ?

На пенсионной «кухне» России готовится очередная схема перевода «замороженных» пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования в негосударственную пенсионную систему. На смену несостоявшемуся продукту «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) Минфин РФ теперь предлагает запуск «гарантийного пенсионного продукта» (ГПП). Как отразится на будущих пенсиях россиян новый маневр? В вопросе разбирается Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Речь идет о дальнейшей судьбе 6% страховых пенсионных взносов, которые уплачивались работодателем за работников 1967 года рождения и моложе в накопительную пенсионную систему.

Посмотрим на статистику

За последние 5 лет в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), в отличие от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пенсионных накоплений не прибавилось.

«Переломным» стал 2017 год, когда объем пенсионных накоплений в НПФ превысил их размер в Пенсионном Фонде России (ПФР). На этот момент в негосударственных фондах числилось 1,44 трлн. руб., а в ПФР – 1,9 трлн. руб. Это обусловлено тем, что у граждан осталось право на перевод накоплений между фондами – существенная часть населения сделала выбор в пользу НПФ.

Как видно из статистических данных, число граждан, у которых накопительная пенсия находится в НПФ, за несколько лет увеличилась почти вдвое. По итогам прошлого года – это 37 млн. человек. Число держателей накопительной части в ПФР на этот период сократилось до 39,6 млн., хотя еще в 2014 году составляло 57,8 млн. чел. Для сравнения, в НПФ в 2014-м формировали накопительную пенсию 22,4 млн. чел.

По итогам первой половины 2019 года в НПФ уже числятся 2,74 трлн. руб. пенсионных накоплений, против 1,77 трлн. руб. – в ПФР. Совокупный размер накоплений в (ПФР) и негосударственных пенсионных фондах (НПФ) на начало 2019 года достиг 4,3% от ВВП.

Новая система

Предложенная Правительством РФ еще в 2016 году идея перехода на индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) не прошла министерских согласований и не нашла поддержки у Президента РФ. Поэтому осенью текущего года была подготовлена новая концепция под рабочим названием «гарантийный пенсионный продукт (ГПП)». Его идея состоит в том, чтобы к выводимым из системы обязательного пенсионного страхования накоплениям присоединить добровольные взносы граждан и/или их работодателей с целью максимизации будущей негосударственной пенсии.

Таким образом, по смыслу обе системы (ИПК и ГПП) в целом схожи, но за исключением условий вступления и приостановления взносов. Например, в ИПК участие предполагалось обязательное («автоподписка» с возможностью выхода в дальнейшем) с правом приостанавливать взносы на определенный период. В ГПП предполагается добровольное участие с возможностью приостанавливать взносы на любой период. Также, если в ИПК предполагался размер взносов – от 0 до 6%, то в ГПП – любой.

Официальный документ еще не опубликован, поэтому его последующая модификация не исключена. Тем не менее, процесс должен завершиться к 2021 году. Именно к этому моменту Правительство РФ обещает окончательно определиться с судьбой накопительной пенсионной системы.