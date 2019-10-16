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В самарском офисе можно получить карту банка «Солидарность» из рук лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева

16 октября 2019

18 октября в отделении Банка «Солидарность» по адресу: г. Самара, ул. Аминева, д.1 состоится открытие кассы футбольного клуба «Крылья Советов». На открытии пройдет автограф-сессия одного из лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне, игрока сборной России и клуба «Крылья Советов» - Александра Соболева.

У всех желающих будет возможность сфотографироваться с Александром и получить карту «Болельщика» Union Pay Gold с его автографом. Также в это же время можно будет приобрести билеты на домашний матч «Крыльев Советов» с «Зенитом». Начало мероприятия в 19:00. 


/ СИА /
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