В самарском офисе можно получить карту банка «Солидарность» из рук лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева

18 октября в отделении Банка «Солидарность» по адресу: г. Самара, ул. Аминева, д.1 состоится открытие кассы футбольного клуба «Крылья Советов». На открытии пройдет автограф-сессия одного из лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне, игрока сборной России и клуба «Крылья Советов» - Александра Соболева.

У всех желающих будет возможность сфотографироваться с Александром и получить карту «Болельщика» Union Pay Gold с его автографом. Также в это же время можно будет приобрести билеты на домашний матч «Крыльев Советов» с «Зенитом». Начало мероприятия в 19:00.