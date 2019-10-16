Солид Банк – один из семи банков, соблюдающих стандарт АРБ

С 14 октября 2019 г. Солид Банк утвержден в реестре банков, присоединившихся к Стандарту продаж кредитными организациями финансовых инструментов и финансовых услуг некредитных финансовых организаций (Стандарт). Данный Стандарт был разработан членами Ассоциации Российских Банков (АРБ), присоединиться к нему было рекомендовано Банком России всем участникам бакновской системы. На сегодняшний день только семь банков выполнили рекомендацию ЦБ РФ, в их числе и Солид Банк.

Стандарт определяет основные принципы в области защиты прав и интересов физических лиц, являющихся потребителями небанковских финансовых услуг.

«Не секрет, что банки все чаще выступают агентами и предлагают клиентам продукты и услуги своих партнеров. Концепция финансовых супермаркетов и маркетплэйсов все глубже интегрируется в консервативную ранее банковскую систему, и подобное разнообразие предложений уже не вызывает удивления у клиентов, а даже наоборот, является комфортным решением, экономящим время, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Кроме того, клиенты банка привыкли доверять нашим менеджерам, поэтому, выбирая небанковскую услугу, они, конечно же, скорее обратятся к нам за консультациями, рекомендациями, чем будут самостоятельно выбирать какие-то инструменты и продукты».

Стандарт призван защищать интересы частных инвесторов. Утверждение банка в реестре присоединившихся говорит о том, что все правила и нормативы в данном направлении соблюдаются неукоснительно, и клиенты могут быть абсолютно уверены в сохранности своих средств и доходности инвестиций.

Стоит отметить, что немногие банки прислушались к рекомендациям Банка России и присоединились к Стандарту. На сегодняшний день всего семь участников рынка подтвердили свою ответственность за надежность и безопасность предлагаемых ими партнерских продуктов и услуг.