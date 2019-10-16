«Мы шли к этой цели несколько лет». Торги акциями Freedom Holding Corp. стартовали на Nasdaq

15 октября 2019 года на Nasdaq Capital Market стартовали торги акциями Freedom Holding Corp. Холдинг стал первой брокерской компанией из СНГ, прошедшей листинг на одной из главных американских и международных фондовых площадок. Цена на момент запуска составила $14,42 за акцию FRHC.

Это большая победа для всех, кто работает под брендом Freedom Finance.

• На Nasdaq торгуются ценные бумаги ведущих компаний, в том числе Apple, Microsoft, Facebook, Starbucks, и всего более трех тысяч эмитентов с общей капитализацией в $11 трлн. Теперь в их числе и Freedom Holding Corp.

• Листинг на Nasdaq – это знак прозрачности и стабильности бизнеса. Ведь перед допуском к листингу все компании проходят тщательный аудит международного уровня. Кроме того, эмитенты Nasdaq находятся под строгим надзором SEC – Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

• Акции холдинга получают широкое распространение. При открытии торгов сделки по акциям FRHC могут проходить не только через Nasdaq. Маркетмейкерами могут быть также Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE или одна из десятка электронных бирж по всей Америке. Бумаги будут доступны в торговой платформе практически каждого фондового брокера по всему миру.

Комментируя запуск торгов, глава Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов подчеркнул: «Мы шли к этой цели несколько лет, прошли несколько десятков проверок и аудитов. Тем не менее игра определенно стоила свеч. Листинг на Nasdaq дает нам доступ к большому количеству клиентов и открывает новые перспективы роста. США — это самый главный рынок капитала, роль которого усилилась за последнее время, и мы очень рады, что стали частью этого большого фондового пространства. Отмечу, что для наших клиентов во всех странах присутствия холдинга листинг на Nasdaq – это новый уровень гарантий надежности».

Справка

Freedom Holding Corp. – международный холдинг, оказывающий финансовые услуги в семи странах мира (Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Украина, Германия, Кипр). Капитализация по состоянию на середину октября составляет порядка $800 млн, собственный капитал группы превышает $125 млн, активы — $429 млн, клиентские активы — $1,3 млрд. Общее число клиентских счетов – свыше 121 тыс. Холдинг представлен 78 офисами в государствах присутствия. Российская часть холдинга – инвестиционная компания «Фридом Финанс» работает в 30 регионах России, уставный капитал – 3 млрд рублей, входит в топ-10 ведущих операторов на Московской бирже по числу зарегистрированных клиентов.