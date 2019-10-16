ИАЦ «Альпари»: Инвестиции в золото или серебро?

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари», предлагает для начала посмотреть на стоимость золота и серебра, чтобы дальше было полное понимание того, о чем пойдет речь. А речь пойдет о том, на каком металле выгоднее торговать в шорт, а на каком в лонг.

Для этого нам понадобится три месячных графика: XAU/USD, XAG/USD, XAU/XAG.

Рис. 1 XAUUSD, месячный ТФ

рисунок 1

На месячном графике я сделал разметку колебаний за три временных периода. С октября 2008 года по октябрь 2011 года (1065 дней) золото подорожало на 181%, до $1921 за тройскую унцию. Во время «медвежьей» фазы (1552 дней) золото подешевело на 45,5%, до $1045,59 за тройскую унцию. С конца 2015 года началась новая фаза роста. За 1406 дней цена повысилась на 48,61%. Большую часть времени котировки находились в боковом тренде, поэтому повышение в 3,7 раза меньше предыдущего роста.

Рис. 2 XAG/USD, месячный ТФ

рисунок 2

С октября 2008 по апрель 2011 года (912 дней) серебро подорожало на 488%, до $49,81 за тройскую унцию. Во время «медвежьей» фазы (1705 дней) серебро подешевело на 72,6%, до $13,64. С конца 2015 года началась новая фаза роста. За 1404 дня цена повысилась на 45% (было 54%).

Серебро выросло в 2,7 раза больше, чем золото, тогда как цена упала на 72,6%, а по золоту на 45,5%. Как же выгодно инвестировать в металлы и своевременно выходить из позиций? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужен график соотношения стоимости золота и серебра.

Рис. 3 XAU/XAG, месячный ТФ

рисунок 3

По имеющимся котировкам, наименьшая разница между ценами на серебро и золото была достигнута в марте 1980 года и составляла 13,72 раз. Наибольшая разница между ценами была зафиксирована в феврале 1991 года - 99,72 раз. Диапазон я раздели на два, а также сделал доверительные границы по 20% сверху и снизу, как в осцилляторах.

Как только значение превышает 84,90, то выгоднее в лонг работать по серебру, а шортить золото. Когда значение достигает 29,63, то становится выгоде в длинной позиции держать золото, на коррекциях продавать серебро.

Обратите внимание, как серебро за семь месяцев повысилось на 55%. Золото за это время подорожало на 31,4%.

Есть еще интересные факты. По данным министерства торговли Индии, импорт серебра в страну по итогам августа 2019 года вырос на 72%, до 543,21 тонн. С другой стороны, импорт золота в Индию снизился на такое же значение, до 32,1 тонн — это самый низкий показатель за последние три года. Серебро дешевле золота почти в 85 раз. Индусы переключились на покупку серебра в качестве инвестиционного актива. По словам представителя индийского рынка драгметаллов, стоимость серебра в настоящее время настолько низкая по сравнению с золотом, что спрос на него внутри страны демонстрирует настоящий ажиотаж.

Вывод: исходя из соотношения XAU/XAG серебро дешевле золота в 85 раз. Если вы видите, что по металлам ожидается ралли, что выгоднее покупать серебро, а не золото. Золото станет выгодно покупать, когда значение вернется к уровню 29,63. Если по металлам ожидается падение, то выгоднее продавать золото.