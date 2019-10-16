Байкальский банк — о вариантах решения «квартирного вопроса»

В работе двух площадок, где обсуждаются тенденции развития строительной отрасли региона и решения жилищных проблем населения, принимают участие эксперты Байкальского банка Сбербанка России.

10 октября в пресс-центре газеты «Областная» (г. Иркутск) прошел круглый стол на тему «Доступное жилье - 2019». О возможностях улучшения жилищных условий молодых и многодетных семей рассказали представители Министерства строительства и дорожного хозяйства, Министерства по молодежной политике Иркутской области, Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области и представители банковских структур, работающих в регионе.

Спикером от Сбербанка выступил Александр Галимуллин, старший менеджер по работе с партнерами по жилищному кредитованию Иркутского ГОСБ. Он озвучил перечень льготных программ ипотечного кредитования, действующих сегодня в банке и направленных на улучшение жилищных условий. Живая дискуссия и много вопросов прозвучали в обсуждении нового инструмента жилищного кредитования, речь шла о возможности семей получить субсидию в размере 450 000 рублей на списание части ипотечного кредита в рамках 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам».

«Эта мера поддержки касается всех семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился, либо родится третий и последующий дети. Сбербанк с 25 сентября текущего года уже ведет прием заявок на такую субсидию. И жители региона, в том числе жители Якутии, Бурятии, Забайкальского края, где работает Байкальский банк Сбербанка, охотно реализовывают такое право. Первый месяц работы с этой нормой законодательства только в Иркутской области показал это более, чем наглядно», - пояснил Александр Галимуллин.

Подробная информация об актуальных инструментах жилищного кредитования специалистами Байкальского банка будет озвучена и на специализированной выставке рынка недвижимости, которая пройдет в Сибэкспоцентре с 16 по 19 октября.

В программе «Делового дня» 16 октября, на площадке «Переходный период на рынке жилищного строительства в Иркутской области» о ситуации с работой застройщиков региона с эскроу-счетами, о том, как нововведение сказалось на промежуточных итогах жилищного кредитования и планируемой динамике в 2020 году, расскажет Ольга Бондаренко, директор Управления финансирования недвижимости Байкальского банка Сбербанка России.

Кирилл Диковенко, начальник отдела по работе с партнерами по жилищному кредитованию ПАО Сбербанк, озвучит перед участниками и гостями выставки недвижимости информацию о дальнейшей перспективе ипотечного кредитования и тенденциях дальнейшего снижения его ставок.