Судебные приставы приостановили работу детского сада в Иркутской области

Деятельность детского сада «Ромашка» села Хареты Нукутского района Иркутской области приостановлена судебными приставами в связи с грубым нарушением санитарных норм.

В ходе проверки детского учреждения представителями Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области выявлен ряд нарушений действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, пищеблок не оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, санитарно-техническое оборудование ежедневно не обеззараживается. Также выявлено, что взятая в пищеблоке на бактериологическое исследование проба воды не соответствует требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Выявленные нарушения могут повлечь за собой угрозу распространения групповой и вспышечной заболеваемости, и, как следствие, угрозу жизни и здоровью детей и персонала дошкольного образовательного учреждения.

Нукутский районный суд признал детский сад «Ромашка» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и приостановил его деятельность на 85 суток, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.