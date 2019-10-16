Банк "Открытие" упростил процедуру выдачи карт "Открытие"

Банк «Открытие» запустил новую систему управления доставкой карт Magenta на базе мобильных устройств Samsung. Разработка позволяет эффективнее планировать выездное обслуживание и упрощает доступ клиентов к банковским продуктам и услугам.

В сентябре представители банка, оснащенные мобильными устройствами, уже выполнили 640 выездов, выдали около 15 000 зарплатных карт и сократили цикл обслуживания клиента до 5 минут.

Система управления доставкой карт компании Magenta Technology оптимизирует обработку клиентских документов при выдаче зарплатной карты за счет отказа от бумажной технологии установки ПИН-кода и постобработки клиентских досье в офисе банка. В момент встречи банковский сотрудник с помощью смартфона или планшета фотографирует получателя карты и его документы, после чего данные в режиме онлайн поступают через приложение в информационные системы банка. Карта активируется и готова к использованию, на нее можно зачислять заработную плату в тот же день. По оценкам банка, экономический эффект от внедрения системы составит более 1 млрд рублей.

Представители банка, задействованные в доставке карт, получили мобильные устройства — планшеты Galaxy Tab2 Active для сотрудников зарплатного канала и смартфоны с дисплеем 6,7 дюймов Galaxy A70 для доставки розничных продуктов. При этом планшеты Galaxy Tab Active имеют прочный чехол и обладают степенью защиты от влаги и пыли IP68, поэтому их можно использовать даже в экстремальных условиях.

С помощью системы Magenta «Открытие» создает новый логистический сервис для доставки зарплатных карт. Внедрение системы также позволит улучшить уже существующий процесс заказа и доставки розничных продуктов с учетом пожеланий клиентов по времени и месту встречи за счет выстраивания оптимальных маршрутов для сотрудников.

Технологию планируется применять на всей территории присутствия банка «Открытие».

О Samsung Electronics

Samsung Electronics Ltd. – мировой лидер в области высоких технологий и производстве электронных устройств как для потребительского сегмента, так и для корпоративных заказчиков. Компания располагает широким продуктовым портфолио, предлагая клиентам решения в области корпоративной мобильности, профессиональных дисплеев, умных зданий и инфраструктуры. Профессиональные решения Samsung обеспечивают широкий спектр возможностей для повышения эффективности бизнес-процессов, обеспечения безопасности и создания комфортных условий для работы. Лидерство Samsung Electronics обусловлено комплексным подходом к разработке и развитию инновационных технологических продуктов, а также ответственным отношением к вопросам сотрудничества и партнерства. Чтобы ознакомиться с последними новостями о компании, посетите Samsung Newsroom. В 2019 году Samsung Electronics отмечает свой 50-летний юбилей.

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О банке «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

О Magenta Technology

Magenta Technology разрабатывает интеллектуальные системы управления транспортом, мобильными сотрудниками и выездными сервисами. Накопленный опыт и наличие собственных патентов на алгоритмы планирования и оптимизации позволяют компании создавать уникальные решения для банков, ретейла, строительной, нефтегазовой промышленности и других отраслей. Платформа Magenta - база для создания продуктов для финансового сектора. Решения на базе платформы повышают эффективность процесса инкассации, сбора задолженности на этапе Hard Collection, обслуживания банкоматов, курьерской доставки карт, корпоративных перевозок. Решения на базе платформы успешно эксплуатируются в крупнейших российских финансовых организациях.