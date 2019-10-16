С мая по октябрь 2019 года по Детской железной дороге проехали свыше 26,5 тысяч пассажиров

Восточно-Сибирская детская железная дорога (ДЖД) завершила свой юбилейный 80-й пассажирский сезон. В этом году работу малой магистрали впервые продлили до середины октября, благодаря запуску новых вагонов, имеющих систему вентилирования и подогрева воздуха. Она позволяет перевозить в комфортных условиях людей даже при отрицательных температурах.

Летом профессии машинистов, дежурных по станции, диспетчеров, кассиров, осмотрщиков вагонов освоили 856 юных железнодорожников из Иркутска, а также из Иркутской области и Республики Бурятия.

Выпускниками Детской железной дороги в этом году стали 44 человека. Многие из них намерены продолжить обучение в заведениях железнодорожного профиля.

Между тем, в октябре воспитанники ДЖД начали новый учебный год, в течение которого ребята будут получать теоретические знания и отрабатывать навыки практической работы на тренажерах.

В ноябре текущего года малая магистраль отметит свой 80-и летний юбилей. Первый рейс в Иркутске был совершен 8 ноября 1939 года. В то время рельсы, вокзал и депо располагались в предместье Рабочем. В 1984 году было принято решение о переносе ДЖД на острова Юность и Конный, а в 1992 году она была официально введена в эксплуатацию. Сейчас ее протяженность – 3,7 километра. Общая площадь помещений малой железной дороги 3316,5 кв. метров.