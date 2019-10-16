Иркутская область и Республика Беларусь обсудили сотрудничество в правительстве региона

- Республика Беларусь остается одним из ведущих партнеров в торгово-экономическом сотрудничестве Иркутской области со странами СНГ и занимает второе место среди стран Содружества по объему внешнеторгового оборота, - отметил в приветственном слове первый заместитель Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.

Как отметила начальник управления внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества минэкономразвития Иркутской области Галина Пузыня, между заседаниями рабочей группы, с ноября прошлого года, многое было сделано. Есть положительные итоги прежде всего в росте объемов взаимной торговли. За восемь месяцев 2019 года товарооборот Иркутской области с Республикой Беларусь составил 118,6 млн долл. США, уже превысив показатели 2018 года и увеличившись на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Также руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Красноярске Виктор Щетько вручил медаль «100 лет дипломатической службы Республики Беларусь» заместителю председателя Иркутской городской общественной организации «Белорусский клуб Кривичи» Олегу Рудакову.