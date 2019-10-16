Сергей Левченко поддержал изменение статуса некоторых населенных пунктов Иркутской области

Изменения коснутся пос. Усть-Уда, рабочего пос. Балаганск и рабочего пос. Большой Луг. Их статус планируют изменить с городских на сельские населенные пункты.

Эти изменения позволят значительно уменьшить стоимость электроэнергии для жителей - с 1 руб. 11 коп. до 0 руб. 77 коп., сделать 36-часовую рабочую неделю для женщин. Кроме того, медицинским, педагогическим работникам, работникам культуры, лесного хозяйства, которые трудятся в сельской местности, положена надбавка в размере 25% от оклада.

В случае одобрения проектов законов, предложенных Губернатором Сергеем Левченко, большинством депутатов регионального парламента, соответствующие изменения для жителей населенных пунктов наступят с 1 января 2020 года.

Ранее подобные преобразования были проведены в отношении поселков Порт Байкал, Хужир, Мегет.