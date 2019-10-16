В Иркутске завершен 2 этап реконструкции историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора»

В Иркутске завершен второй этап реконструкции историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». На торжественном мероприятии присутствовал мэр города Дмитрий Бердников, председатель городской ДумыДмитрий Ружников, главный раввин Иркутска и Иркутской области Аарон Вагнер, настоятель православного Прихода храма в честь Входа Господня в Иерусалим города Иркутска Иркутской епархии Русской Православной Церкви отец Андрей Степанов, а также представители конфессий, национально-культурных центров, бизнес – сообщества, общественности.

– Сегодня завершаем второй этап реконструкции этого, значимого для всех иркутян места. На наших глазах из заброшенного парка Иерусалимская гора превращается в историко-мемориальный комплекс. Символ единения и примирения народов, слияния прошлого, настоящего и будущего. В место почитания тех, кто строил и создавал наш Иркутск. Здесь, на «Иерусалимской горе» – вся история нашего города, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Иркутск всегда был городом многонациональным, как и сама Сибирь. Издревле здесь в мире и согласии жили представители разных национальностей и вероисповеданий. Память о них хранило Иерусалимское кладбище, а теперь сохранит историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».

Также в рамках торжественного мероприятия прошла церемония открытия памятного знака евреям, похороненным на территории историко-мемориального комплекса. Как отметил главный раввин Иркутска Аарон Вагнер, памятник иудеям установлен на средства Иркутской еврейской общины.

– С исторической точки зрения это самое великое и справедливое дело, которое мы сделали в Иркутске со стороны еврейской общины. Мы восстановили память о тысячах людей, чья имена были стерты с лица земли. Мы один в один восстановили памятник, который тут стоял в давние годы. Это честь и уважение тем людям, которые тут покоятся. Спасибо всем иркутянам, которые поддержали этот проект, администрации, которая восстановила историческую справедливость , – отметил Аарон Вагнер.

По информации начальника департамента городской среды Марины Шевелы, благоустройство территории проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В текущем году в рамках второго этапа благоустройства общественной территории «Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» были выполнены работы по мощению тротуарной плиткой пешеходной зоны площадью более 4,6 тысяч квадратных метров, установлены малые архитектурные формы, 34 опоры освещения, четыре беседки, выполнено озеленение. Кроме того, в целях безопасности иркутян на территории комплекса установлено 52 камеры видеонаблюдения.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, что в 2017-м году началось восстановление Иерусалимской лестницы, в 2018-м проект реконструкции общественного пространства победил в открытом голосовании иркутян, положив начало возрождению исторической памяти. В рамках первого этапа благоустройства общественной территории «Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» выполнены работы: мощение тротуарной плиткой пешеходной зоны, наружная отделка входных групп, установка малых архитектурных форм и информационных стендов, устройство фундамента под поклонный крест, лестниц и пандусов, опор наружного освещения, а также камер видеонаблюдения.