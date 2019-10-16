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Лоукостер "Победа" увеличит цены на рейсы в Россию

16 октября 2019

После перехода на зимнее расписание авиакомпания "Победа" увеличит на 25 евро стоимость билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов. Причиной стало решение суда, запрещающее «Победе» взимать плату с пассажиров за регистрацию на стойках в иностранных аэропортах, пишет "Российская газета".

Как пояснила представитель авиаперевозчика Елена Селиванова, 25 евро - это стоимость регистрации в зарубежном аэропорту. Включить ее в стоимость проездного документа "Победа" обязана по решению Московского городского суда.

Как уточнила Селиванова, более 90% клиентов "Победы" проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту. "Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Но по решению суда мы должны включить 25 евро в тариф для всех клиентов", - уточнила Елена Селиванова.


/ СИА /
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