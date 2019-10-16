Лоукостер "Победа" увеличит цены на рейсы в Россию

После перехода на зимнее расписание авиакомпания "Победа" увеличит на 25 евро стоимость билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов. Причиной стало решение суда, запрещающее «Победе» взимать плату с пассажиров за регистрацию на стойках в иностранных аэропортах, пишет "Российская газета".

Как пояснила представитель авиаперевозчика Елена Селиванова, 25 евро - это стоимость регистрации в зарубежном аэропорту. Включить ее в стоимость проездного документа "Победа" обязана по решению Московского городского суда.

Как уточнила Селиванова, более 90% клиентов "Победы" проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту. "Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Но по решению суда мы должны включить 25 евро в тариф для всех клиентов", - уточнила Елена Селиванова.