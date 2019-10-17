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Правительство Иркутской области подготовило проект об избрании сити-менеджера Иркутска

17 октября 2019

Губернатор добавил, что, кроме положения, депутатам также предстоит внести изменения в устав города. При этом в уставе будут заложены только принципиальные моменты перехода управления городом на новую модель, а положение — более широкий документ.

Сергей Левченко также сообщил, что подготовка документов началась уже сейчас, чтобы не получилось так, что действующий мэр ушел в отставку, а нормативная правовая база для избрания нового руководителя еще не готова.

«Мы должны быть готовы полностью к тому, чтобы сразу избрать сити-менеджера»,— сказал губернатор. По его словам, несмотря на то, что полномочия мэра Дмитрия Бердникова истекают в конце марта 2020 года, «это совсем не значит, что отставка не может произойти раньше».


/ СИА /
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