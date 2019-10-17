Сбербанк разработает дорожную карту развития туризма в Бурятии

Разработкой Дорожной карты развития туризма в Бурятии займется Байкальский банк Сбербанка России. Стратегия партнерства и совместной работы в сфере развития туристических услуг обсуждалась в Улан-Удэ на рабочей встрече министра туризма Республики Бурятии с представителями ПАО Сбербанк.

Техническое задание на выполнение исследовательских и практических работ по разработке решений для туристической отрасли республики получил партнер Сбербанка — компания «Strategy Partners Group»*.

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк и куратор проекта «Южное побережье Байкала.

Территория Байкала в пределах границ Бурятии также нуждается в качественно-новом подходе в плане развития туризма. Наша цель — совместными усилиями с властью республики и бизнесом сделать отрасль экономико-образующей и максимально-безопасной для экологии».

«Компания «Strategy Partners Group» по заказу Сбербанка в Иркутской области разработала стратегические решения «Южного побережья Байкала». Данный проект утвержден Правительством Иркутской области, в его рамках создано порядка 20 пакетных бизнес-предложений и сейчас нами уже ведется работа по привлечению инвесторов», — рассказала на встрече Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк и куратор проекта «Южное побережье Байкала.

В рамках рабочей встречи был утвержден порядок согласования технического задания для Strategy Partners, сроки разработки Дорожной карты туризма Бурятии, а также сроки проведения встреч по ее обсуждению с ведущими экспертами. В состав рабочей проектной группы войдут ведущие эксперты туристической отрасли республики, экологи, общественные деятели, представители органов власти и бизнес-структур. Стратегия будет создаваться при тесном взаимодействии со всеми сторонами.

Мария Бадмацыренова, министр туризма Республики Бурятия.

Мария Бадмацыренова, министр туризма Республики Бурятия :«Туризм - это межотраслевая сфера деятельности, поэтому и нужно, и очень важно, привлечь к разработке стратегии как можно более широкий круг участников. Сбербанк сегодня выступает двигателем в предстоящей большой совместной работе. И нам важны не только его финансовые инструменты поддержки, не меньшая роль принадлежит аналитике. Аналитика в туризме, если мы хотим достичь правильного результата, должна в большой мере опираться на «большие данные», в том числе на данные эквайринга кредитных организаций. У Сбербанка все это есть. Целевой рынок стратегии туризма – это платежеспособный российский и иностранный турист».

ПАО Сбербанк финансирует Strategy Partners в разработке туристической «Дорожной карты» Бурятии. Названы и предварительные сроки выполнения всех работ— до марта 2020 г. По плану—развитие отрасли должно начаться с восточного побережья озера Байкал (Баргузинский заповедник (район с. Турки), Тункинский национальный заповедник, Иволгинский район, г. Кяхта), г. Улан-Удэ и другие муниципальные образования.

Справка

*Компания «Strategy Partners Group» — известная российская консалтинговая компания, специализирующаяся на создании бизнес –стратегии.

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества , экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций — 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати т.н. «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895