Владимир Путин обсудил ход ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. На встрече, в которой также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, обсуждался ход восстановительных работ и выполнение поручений, данных главой государства по этому направлению.

- Когда я был в регионе, с людьми встречался, с вами мы работали, я сказал тогда, что постоянно буду держать эти вопросы под контролем. И понятно почему – потому что объем работ большой, пострадавших очень много. Знаю, что работа идет, немало уже сделано, но из последней встречи с людьми также хорошо знаю, что и претензией много. Хотелось бы сегодня услышать, как идет работа с людьми, как идет работа по восстановлению социальной инфраструктуры, домов и так далее, - сказал в начале совещания Владимир Путин.

С докладом выступил председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко. Он рассказал, что в целом в 135 населенных пунктах 11 пострадавших от наводнения районов жизнедеятельность восстановлена. В плановом режиме работают системы водо-, тепло-, энергоснабжения.

Социальные выплаты по 10 тысяч рублей и компенсации за утрату имущества получили более 46,5 тысяч человек на общую сумму 2 млрд 580 млн рублей. Еще 218 заявлений рассматриваются судами – люди хотят доказать свое право на выплаты.

Виталий Мутко сообщил, что вчера было завершено повторное обследование жилых домов. После этого число пострадавших домов увеличилось почти на 1700. Всего из-за наводнения признаны не пригодными для проживания 6901 жилое помещение.

Пострадавшим гражданам выдано 5378 жилищных сертификатов (78%). На эти цели из федерального бюджета было выделено 14,7 млрд рублей. После повторного обследования домов необходимая сумма выросла до 15, 8 млрд рублей.

- В ближайшее время Правительство Российской Федерации примет решение о выделении дополнительных денег, чтобы покрыть всю потребность, - подчеркнул Виталий Мутко.

Он также отметил, что для ускорения темпов капитального ремонта индивидуальных жилых домов принято решение авансировать гражданам 50% от положенной суммы на приобретение материалов и работы в случае, если ремонт проводится своими силами. Для восстановления 406 помещений такие выплаты уже произведены. Многоквартирные же дома практически все ремонтируются.

Виталий Мутко напомнил, что Правительством РФ принята программа восстановления инфраструктуры на территории Иркутской области. Она предполагает реконструкцию или строительство 211 объектов, кроме жилых домов, и оценивается в 43 млрд рублей.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подробно доложил о решении вопросов граждан, обратившихся к Президенту России.

- Было 171 обращение граждан, 138 (81%) решены положительно или решения не требовались, но нужны были разъяснения. Практически в каждом обращении было по несколько вопросов, поэтому фактически рассмотрено около 240 вопросов, - сказал Сергей Левченко.

Губернатор особо подчеркнул: все обращения по жилищным вопросам, поступившие от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относятся к этой категории, рассмотрены и решены положительно.

- Мы знаем, что в судах еще есть такие заявления. Как только они будут решены положительно, по ним в первую очередь будем работать, - добавил Сергей Левченко.

Также на совещании обсуждались меры поддержки студентов, предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и граждан, потерявших при стихийном бедствии личные подсобные хозяйства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.