Валерий Яхимович: «Мы стремимся оптимизировать транспортные расходы грузовладельцев и снизить нагрузку на сеть»

Об этом директор Иркутского филиала Первой грузовой компании (ПГК) заявил на круглом столе, в котором приняли участие грузоотправители Восточной Сибири, Бурятии, Забайкалья и Амурской области, а также представители региональной власти и РЖД. Встреча была посвящена теме повышения производительности вагонного парка, эффективности технологических процессов и цифровизации бизнеса.

Фото: А. Фёдоров

«ПГК фокусируется на повышении эффективности работы парка. Для этого мы разрабатываем новые технологические решения и совершенствуем клиентский сервис. Это позволяет оптимизировать транспортные расходы грузовладельцев и снизить нагрузку на сеть. Внедрение технологий не требует дополнительного финансирования, поэтому все зависит исключительно от нас – участников перевозочного процесса. Мы должны работать сообща, чтобы достигать лучшего результата», – подчеркнул Валерий Яхимович.

В качестве примера руководитель привел технологию осмотра порожних вагонов, следующих на станцию Багульная под погрузку продукции Братского алюминиевого завода. По пути следования поезд заезжает в депо Вихоревка. Здесь подвижной состав проходит предварительный осмотр и, при необходимости, сразу же отправляется в ремонт. В результате браковка вагонов на месте погрузки сокращена с 35-40 до 3-5 единиц в месяц. Кроме того, в 4 раза снижены непроизводительные порожние рейсы со станции погрузки в ремонт.

Аналогичная технология внедрена на станции Иркутск-Сортировочный. Здесь осматривается весь подвижной состав, следующий на станцию Гончарово под погрузку продукции Иркутского алюминиевого завода. Количество забракованных вагонов на станции погрузки снизилось втрое, также сокращены оборот вагонов и расходы на порожний пробег на станцию ремонта и обратно.

Участники встречи высоко оценили работу оператора. В частности, положительный эффект от внедрения технологий отметили представители компании «РН-Транс» (транспортно-логистическое предприятие Роснефти) в Ангарске и «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске и Братске.

Кроме того, на мероприятии были представлены цифровые решения «ПГК Онлайн» – «Личный кабинет клиента» и сервис «Мобильный репортер». Они упрощают взаимодействие с оператором на каждом этапе совместной работы и помогают работать в едином информационном пространстве.

В совещании приняли участие 95 человек. В их числе представители Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог, вагоноремонтных предприятий и клиенты филиала.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.